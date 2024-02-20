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В Нижнем Новгороде задержали мошенника, который собирал деньги "на храм"

В Нижнем Новгороде задержали мошенника, который собирал деньги "на храм"

Нижегородец решил нажиться на доверии верующих и открыл сбор средств якобы на реставрацию храма.В Нижнем Новгороде полиция задержала мошенника, который собирал деньги с доверчивых прихожан одного из приходов.

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