В Нижнем Новгороде задержали мошенника, который собирал деньги "на храм"

Нижегородец решил нажиться на доверии верующих и открыл сбор средств якобы на реставрацию храма.В Нижнем Новгороде полиция задержала мошенника, который собирал деньги с доверчивых прихожан одного из приходов.
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