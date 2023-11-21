Зачем куда-то ехать: как контролировать здоровье, не выходя из дома

Множество анализов необходимо сдавать натощак, поэтому добираться до медцентра бывает непросто. Кроме того, некоторые исследования важно проходить в спокойной обстановке — стресс может повлиять на результаты тестирования.
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