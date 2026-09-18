Рекорд за 31 год: Банк Японии поднял ставку до 1,25%

Повышение с 1% до 1,25% утвердили 7 членов совета директоров при 2 голосах «против»: несогласные сочли, что темпы экономического роста пока недостаточны для столь жёстких мер.
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