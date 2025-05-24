Самый провальный релиз видеокарт Nvidia в истории. Пользователи «дешевых» GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti жалуются на «черный экран» и сбои, Nvidia латает дыры новым BIOS

Релиз всех ускорителей новейшей линейки GeForce RTX 50 сопровождался различными проблемами — у кого-то видеокарты блокировались и превращались в «кирпичи», кто-то просто сталкивался с «синим экраном» или «черным экраном».
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