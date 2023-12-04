Национальный парк Банф, Альберта, Канада

Национальный парк Банф - старейший национальный парк Канады, основанный в 1885 году. Расположенный в Скалистых горах Альберты, в 110-180 километрах (68-112 миль) к западу от Калгари, Банф охватывает 6641 квадратный километр (2564 кв.