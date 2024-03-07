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В подмосковном Орехово-Зуеве переложат коллекторы, постоят школу и инвестируют в производство

В подмосковном Орехово-Зуеве переложат коллекторы, постоят школу и инвестируют в производство

Глава муниципалитета доложил губернатору Подмосковья о местных программах.Перечень проектов, о которых доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий, не уникален.

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