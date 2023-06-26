Страна и люди

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Зампред Совбеза РФ резко высказался о предложении президента Польши «пристрелить Россию»: «Отомстим по-другому»

Зампред Совбеза РФ резко высказался о предложении президента Польши «пристрелить Россию»: «Отомстим по-другому»

Заявление президента Польши Анджея Дуды, в котором он сравнил Россию с «диким зверем, пожирающим человека» и отметил, что «зерня надо выследить и пристрелить», прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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