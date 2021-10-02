С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Ротарь
    Когда-то в Италии тоже был известен Джани Моранди,но что-то давно про него ничего не слышно.Легенды 1980-х: К...
  • Анна Эржибова
    Меня раздражает когда за обедом начинает полоскать рот чаем кофе и с грохотом проглатывает кхм и самое противное это ...Будьте вежливы, и...
  • Елена Дворянцева
    распад созданной ним же группы Учите русский язык! Прочитала с интересом. Но безграмотность убивает.Легенды 1980-х: К...

Верное средство избавиться от запаха чеснока изо рта, чтобы не краснеть перед окружающими

Верное средство избавиться от запаха чеснока изо рта, чтобы не краснеть перед окружающими

Среди нас есть много тех, кто неравнодушен к острой пище. Что может быть лучше, чем сытное блюдо, обильно приправленное чесноком? Проблема лишь в том, что после такого пира во рту остается стойкий и не очень-то приятный для окружающих запах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх