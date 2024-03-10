Простой способ приготовления торта без выпечки: 10 минут на готовку, час на пропитку!

Торт — слово как-то автоматически настраивает на несколько часов ударного труда. Но не в этот раз! Всем, у кого в предпраздничной суете обычно не хватает времени и сил на толковый десерт представляем шикарный рецепт.
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