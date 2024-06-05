Дробление бизнеса и "серые" зарплаты. К чему может привести налоговая реформа?

Эксперты рассказали о плюсах и минусах для экономики, которые могут принести предлагаемые изменения в налоговой системе С 1 января 2025 года в налоговой системе России произойдут масштабные изменения, которые, по прогнозам Минфина, позволят дополнительно привлечь в казну 2,6 трлн руб.