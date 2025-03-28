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Западные актеры озвучания ненавидят друг друга — новый скандал вокруг англи...

Западные актеры озвучания ненавидят друг друга — новый скандал вокруг англи...

Западные актеры озвучания ненавидят друг друга — новый скандал вокруг английского в Genshin ImpactАнглоязычное сообщество Genshin Impact в данный момент переживает очередной скандал, который вновь связан с актерами озвучания персонажей.

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