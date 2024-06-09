Один из автомобилей выехал на встречную полосу и устроил массовую аварию.

Женщина погибла в ДТП с четырьмя иномарками под НовосибирскомДнём в воскресенье, 9 июня, на участке трассы К-17Р "Новосибирск - Кочки - Павлодар" в Ордынском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП, в котором погибла 62-летняя женщина-водитель.