Mash: русский боец два месяца полз к своим, прикрываясь телами ВСУшников

Невероятная история спасения и обретения почти утраченной надежды из зоны СВО.Военнослужащий Армии России два месяца добирался до позиций сослуживцев через линию фронта, он был признан пропавшим без вести, семья и командование его подразделения считали его погибшим, сообщает Telegram-канал Mash.