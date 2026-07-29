Зеленский летал в Вашингтон за «зимним пакетом» ракет к Patriot Зеленский запросил у Трампа «зимний пакет» ракет к системам Patriot, чтобы иметь .
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Зеленский летал в Вашингтон за «зимним пакетом» ракет к Patriot Зеленский запросил у Трампа «зимний пакет» ракет к системам Patriot, чтобы иметь .
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