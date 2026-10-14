Советник Зеленского подтвердил ограничение работы Starlink для ВСУ

Компания SpaceX ввела ограничения на свой "военный пакет", не уведомив об этом Киев.Советник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов с позывным Флеш подтвердил, что в ночь на 14 октября SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink во время движения.
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