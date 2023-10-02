Юрист Гусятников предупредил о риске потерять деньги, используя банкомат

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал в беседе с агентством «Прайм» об ошибках во время использования банкомата, из-за которых можно лишиться денежных средств.
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