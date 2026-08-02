Рубинян запретил въезд машины Католикоса в парламент Армении

Исполняющий обязанности председателя парламента, кандидат на пост главы Национального собрания Рубен Рубинян своим решением ограничил допуск служебного автомобиля Католикоса всех армян Гарегина II на территорию законодательного органа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии