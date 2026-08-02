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Царьград

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Рубинян запретил въезд машины Католикоса в парламент Армении

Рубинян запретил въезд машины Католикоса в парламент Армении

Исполняющий обязанности председателя парламента, кандидат на пост главы Национального собрания Рубен Рубинян своим решением ограничил допуск служебного автомобиля Католикоса всех армян Гарегина II на территорию законодательного органа.

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