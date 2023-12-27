СМИ: Нетаньяху знал о подготовке ХАМАС к атаке 7 октября

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в среду, 27 декабря, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее знал о подготовке палестинского движения ХАМАС к атаке 7 октября, – сообщают СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии