«Идеальный шторм» или сигнал тревоги: что заставит россиян прийти на избирательные участки

Внешнеполитическая напряженность, экономическая турбулентность, рекордное расширение электронного голосования и все еще низкая информированность избирателей – эти четыре фактора, по мнению экспертов Российской ассоциации политических консультантов, станут главными драйверами или барьерами для явки на предстоящих выборах в Государственную думу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии