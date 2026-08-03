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«Идеальный шторм» или сигнал тревоги: что заставит россиян прийти на избирательные участки

«Идеальный шторм» или сигнал тревоги: что заставит россиян прийти на избирательные участки

Внешнеполитическая напряженность, экономическая турбулентность, рекордное расширение электронного голосования и все еще низкая информированность избирателей – эти четыре фактора, по мнению экспертов Российской ассоциации политических консультантов, станут главными драйверами или барьерами для явки на предстоящих выборах в Государственную думу.

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