«Идеальный шторм» или сигнал тревоги: что заставит россиян прийти на избирательные участки

Внешнеполитическая напряженность, экономическая турбулентность, рекордное расширение электронного голосования и все еще низкая информированность избирателей – эти четыре фактора, по мнению экспертов Российской ассоциации политических консультантов, станут главными драйверами или барьерами для явки на предстоящих выборах в Государственную думу.