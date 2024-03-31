Депутат Миронов предложил Wildberries закрыться

Поводом стало пренебрежение компании по отношению к нашему законодательству.Депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов возмутился поведением руководства компании Wildberries во время недавних рейдов и предложил обратить на это внимание Следственному комитету России.