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Депутат Миронов предложил Wildberries закрыться

Депутат Миронов предложил Wildberries закрыться

Поводом стало пренебрежение компании по отношению к нашему законодательству.Депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов возмутился поведением руководства компании Wildberries во время недавних рейдов и предложил обратить на это внимание Следственному комитету России.

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