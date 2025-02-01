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Бизнесмен из Канады указал на последствия введения пошлин со стороны США

Бизнесмен из Канады указал на последствия введения пошлин со стороны США

Global Look Press/Christinne Muschi/Keystone Press Agency Основатель дизайнерской фирмы из Канады Лиам Муни подчеркнул, что при долгосрочном увеличении пошлин на местные товары с американской стороны благополучие страны кленового листа окажется под угрозой.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
&quot;Как аукнется, так и откликнется!&quot; Канада вперёд, отстаивать свои права! США все равно на вас войной не пойдёт! А совсем уж в крайнем случае попроситесь в РФ, Мексики это тоже касается!
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