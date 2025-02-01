Бизнесмен из Канады указал на последствия введения пошлин со стороны США

Global Look Press/Christinne Muschi/Keystone Press Agency Основатель дизайнерской фирмы из Канады Лиам Муни подчеркнул, что при долгосрочном увеличении пошлин на местные товары с американской стороны благополучие страны кленового листа окажется под угрозой.
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