20 идей для отпуска мечты в августе 2026

Август — идеальное время, чтобы сменить обстановку и наполнить жизнь новыми впечатлениями. В этой подборке собраны варианты отдыха на любой вкус: от экстремальных полетов над вулканами до медитативных спа-ритуалов и гастрономических путешествий.
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