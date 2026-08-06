20 идей для отпуска мечты в августе 2026

Август — идеальное время, чтобы сменить обстановку и наполнить жизнь новыми впечатлениями. В этой подборке собраны варианты отдыха на любой вкус: от экстремальных полетов над вулканами до медитативных спа-ритуалов и гастрономических путешествий.