Валерия Ланская высказалась о брачном контракте

Актриса Валерия Ланская рассказала о личной жизни. После развода с режиссером Станиславом Ивановым актриса Валерия Ланская заявляла, что у них был заключен брачный контракт, который сильно помог при разделе имущества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии