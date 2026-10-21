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Российский гимнаст Даниел Маринов высказался о серебре команды на чемпионате мира в Роттердаме. Маринов, Арсений Духно, Савелий Съедин, Сергей Найдин и Илья Заика стали вторыми в командном многоборье.