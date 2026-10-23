22 октября около 11:50 на Михайловском шоссе в Рязани 68-летний водитель «Лады Гранты» столкнулся с «Хавал Джулион», который после удара наехал на «Сузуки Витара», в результате травмы получили два водителя.
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