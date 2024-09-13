Дайджест дня: новый Teramont, кондуктор УАЗа и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В сертификационной базе КНР появился кроссовер Volkswagen Teramont Pro, то есть Teramont второго поколения.
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