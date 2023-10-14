На пульсе времени
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На пульсе времени

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Тактика Суровикина набирает масштабы: Русские начали по-настоящему и окончательно накрыли небеса

Тактика Суровикина набирает масштабы: Русские начали по-настоящему и окончательно накрыли небеса

Будут сидеть в подвалах и бояться взглянуть в хмурое сначала осеннее, а потом и зимнее небо. Это весьма скромная, даже щадящая оценка судьбы неприятелей на ближайшие несколько месяцев.

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Комментарии
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tsan tsan
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1 д.
Александр Ляшенко
Анонимы под кличками &quot;На пульсе времени&quot; и &quot;А пусть не лезут! - Видео&quot; для красного словца,мать родную не пожалеют,не то что,какого то  им, Суровикина.
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1 д.
Erl Schweizer
&quot;Русские начали по-настоящему и окончательно накрыли небеса&quot;. Источник иностранец с нулевыми познаниями о населении Российской Федерации? Или федеративное устройство России отменено? Борьбу с нацизмом со стороны России ведут одни русские? Даже ведущий весьма полезной программы стоп-фейк канала Россия 24 читает уже националистический царьградский текст &quot;Русская армия&quot;, &quot;русские воины&quot;, &quot;русское оружие&quot;. Украинские националисты уже довели Украину до моря крови, русским националистам не терпится и в России довести межнациональную ненависть до кровопролития? ВЛАСТЬ ДРЫХНЕТ ПО ПОЛНОЙ ИЛИ ЗАОДНО С НАЦИОНАЛИСТАМИ, ОТОРВАЛАСЬ НАСТОЛЬКО ОТ РЕАЛЬНОГО АНАЛИЗА СОБЫТИЙ, ЧТО ВСПОМИНАЕТ О ТАТАРАХ ТОЛЬКО ПО ПРИЕЗДУ В КАЗАНЬ, А ИЗ МОСКВЫ ВИДИТ СТРАНУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РУССКОЙ. СТЫД И СРАМ ПОТАКАТЬ НАЦИОНАЛИСТАМ, ПРИКРЫВАЯСЬ ПАТРИОТИЗМОМ.
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21 час.

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