Тактика Суровикина набирает масштабы: Русские начали по-настоящему и окончательно накрыли небеса

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Erl Schweizer

"Русские начали по-настоящему и окончательно накрыли небеса". Источник иностранец с нулевыми познаниями о населении Российской Федерации? Или федеративное устройство России отменено? Борьбу с нацизмом со стороны России ведут одни русские? Даже ведущий весьма полезной программы стоп-фейк канала Россия 24 читает уже националистический царьградский текст "Русская армия", "русские воины", "русское оружие". Украинские националисты уже довели Украину до моря крови, русским националистам не терпится и в России довести межнациональную ненависть до кровопролития? ВЛАСТЬ ДРЫХНЕТ ПО ПОЛНОЙ ИЛИ ЗАОДНО С НАЦИОНАЛИСТАМИ, ОТОРВАЛАСЬ НАСТОЛЬКО ОТ РЕАЛЬНОГО АНАЛИЗА СОБЫТИЙ, ЧТО ВСПОМИНАЕТ О ТАТАРАХ ТОЛЬКО ПО ПРИЕЗДУ В КАЗАНЬ, А ИЗ МОСКВЫ ВИДИТ СТРАНУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РУССКОЙ. СТЫД И СРАМ ПОТАКАТЬ НАЦИОНАЛИСТАМ, ПРИКРЫВАЯСЬ ПАТРИОТИЗМОМ.