Аморим после 5:4 с «Лионом»: «Шум стадиона после голов Майну и Магуайра был лучшим звуком, который я слышал. Хочу сохранить его»

«Манчестер Юнайтед» победил «Лион» в 1/4 финала турнира (5:4, первая игра – 2:2), забив на 120-й и 121-й минутах, и пробился в следующий раунд.
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