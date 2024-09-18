Стало известно об отношении работодателей к внешнему виду кандидатов на трудоустройство

Абсолютное большинство работодателей (94 процента) обращают внимание на внешний вид кандидатов на трудоустройство, показало исследование Русской школы управления (РШУ), в котором приняли участие 1 163 представителя российских и международных компаний из разных отраслей бизнеса.
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