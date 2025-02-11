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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Россиядә яшәүчеләргә югары пенсия алу мөмкинлеге турында сөйләделәр

Россиядә яшәүчеләргә югары пенсия алу мөмкинлеге турында сөйләделәр

Уртачадан югарырак пенсия алу өчен россиялеләргә кимендә 35 ел иминият стажы җыярга кирәк. Бу хакта икътисад фәннәре кандидаты, РФ Хөкүмәте каршындагы Финанс университетының иҗтимагый финанслар кафедрасы доценты Игорь Балынин сөйләде, дип хәбәр итә басма «Газета.

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