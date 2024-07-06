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Система ПВО из FPV-дронов успешно прошла испытания в России

Система ПВО из FPV-дронов успешно прошла испытания в России

Система ПВО, созданная из FPV-дронов успешно прошла испытания в России. Об этом РИА Новости сообщил разработчик данного проекта гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

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