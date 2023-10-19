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Обрушение моста в Новосибирской области на предмет халатности проверит Следственный комитет

Обрушение моста в Новосибирской области на предмет халатности проверит Следственный комитет

Следователи работают на месте обрушения моста в Чулымском районе. Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту обрушения автомобильного моста в Чулымском районе Новосибирской области.

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