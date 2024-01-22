Владельцы Tesla Cybertruck рассказали о разочарованиях от пикапа

Портал InsideEVs познакомился с профильным форумом и выяснил, уже есть электромобиль, который проехал десять тысяч миль (более 16 тысяч километров)! Пользователи Tesla Cybertruck поделились отзывами о повседневной эксплуатации суперпикапа.
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