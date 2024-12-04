Начало нового декабрьского дня было таким ❤🙏 А ранним утром домой привезли гуманитарку от коллектива 10 -го класса.
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Начало нового декабрьского дня было таким ❤🙏 А ранним утром домой привезли гуманитарку от коллектива 10 -го класса.