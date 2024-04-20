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Экс-чиновник Минобороны ФРГ Ланге предложил сбивать ракеты ВС РФ из Польши

Экс-чиновник Минобороны ФРГ Ланге предложил сбивать ракеты ВС РФ из Польши

Североатлантический альянс должен сбивать российские ракеты на Украине при помощи зенитных комплексов на востоке Польши.

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Комментарии
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Ирина Быкова
Запад как был фашистским так и остался. Придется нам после Окраины освобождать от фашистов и их безумных правителей эти страны.
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12 час.
федор
Ланге ! Ты пёс на конференциях такой херой или вправду конченный отсос? Смотри гнида как бы по Берлину не прилетело, а над рейстагом не водрузился уже Российский триколор. Ты ублюдок со своим бундесвером можете только отсасывать . Вы не рейх и уже никогда не будете им.
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11 час.

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