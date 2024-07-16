Собянин: Под брендом «Сделано в Москве» представлено уже более 25 тыс. товаров

Проект «Сделано в Москве» помогает продвигать столичные товары С начала текущего года и до июня участники проекта “Сделано в Москве” заработали 150 миллионов рублей, что на 36% превышает показатели за весь предыдущий год.
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