Сергей Собянин: 19 вылетных магистралей Москвы будут обновлены

Работы завершат к 2030 году В Москве начинается масштабное обновление вылетных магистралей. В соответствие со Стратегией развития столицы, работы пройдут на 19 ключевых объектах, многие из которых не реконструировались последние 8–10 лет.
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