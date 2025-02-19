Сын президента США Дональд Трамп-младший предложил лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому «просто пойти и победить» в украинском конфликте без денег США в комментарии 19 февраля в социальной сети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии