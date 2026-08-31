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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Жулин: «Пока нет никаких обновлений по получению нейтрального статуса Степановой и Букиным»

Тренер Александр Жулин рассказал, что Александра Степанова и Иван Букин пока не получили нейтральный статус.

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