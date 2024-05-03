Мигрант выгнал 14-летнюю девочку из дома: Следком проверит обидчика дочери воина, пропавшего в зоне Спецоперации

ВераВерная

Дело чучмека, который выгнал мать с дочкой из собственного дома, шито белыми нитками. Эту доверенность от пропавшего на СВО бойца, он купил у местных полицаев. С их подачи, при их поддержке. И размотать этот клубок особого труда не составляет. Да вот пока Бастрыкин пинка не дал, никто и пальцем не пошевелил бы. Ну будем надеяться - справедливость восторжествует, и семейку эту азиатскую выпроводят в родные края.