Вопиющий случай произошёл в Азовском районе Ростовской области. На горячую линию Инфоценра СК России позвонила женщина, бывшая супруга пропавшего без вести участника Специальной военной операции.
Мигрант выгнал 14-летнюю девочку из дома: Следком проверит обидчика дочери воина, пропавшего в зоне Спецоперации
Комментарии
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ВераВерная
Дело чучмека, который выгнал мать с дочкой из собственного дома, шито белыми нитками. Эту доверенность от пропавшего на СВО бойца, он купил у местных полицаев. С их подачи, при их поддержке. И размотать этот клубок особого труда не составляет. Да вот пока Бастрыкин пинка не дал, никто и пальцем не пошевелил бы. Ну будем надеяться - справедливость восторжествует, и семейку эту азиатскую выпроводят в родные края.
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18 час.
Лидия
Полицейских давно по дуге обхожу, власти и депутатов тем более. Жаловаться некому и некуда, всё равно не помогут, защищаться нечем, платить нечем. Безнадёга.
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18 час.
вд
валерий двойнишников
Капитализм-этим все сказано!
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18 час.
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