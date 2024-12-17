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Военное обозрение

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  • StarPer
    Одни призывы и лозунги.Медведев призвал ...
  • Гарий Щерба
    А если БЫ ТАКОЕ ПРОИЗОШЛО  в  РОССИИ ,  то  СТОЯЛ  бы  ВСЕЛЕНСКИЙ ВОЙ  и  ВИЗГА БЫЛО БЫ  что  РОССИЯ ХОЧЕТ РАСПЫЛИТЬ ...В Испании потерял...
  • Модест
    Самошпионаж называется. Ну хотя бы для мониторинга маскировки собственного ПВО.В ФБР попросили ж...

Последняя надежда танкистов ВСУ: безбашенный Т-84

Последняя надежда танкистов ВСУ: безбашенный Т-84

На Украине переосмыслили опыт боевых действий и предложили вернуться к истокам. В порядке обсуждения рассматривается концепт безбашенного истребителя танков, который, по мнению разработчика, наиболее адаптирован к современному театру боевых действий.

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