Последняя надежда танкистов ВСУ: безбашенный Т-84

На Украине переосмыслили опыт боевых действий и предложили вернуться к истокам. В порядке обсуждения рассматривается концепт безбашенного истребителя танков, который, по мнению разработчика, наиболее адаптирован к современному театру боевых действий.
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