СМИ: администрация Байдена не успеет истратить все деньги на Киев

Администрация президента США Джо Байдена до прекращения своих полномочий вряд ли успеет потратить все выделенные на помощь Киеву $5,6 млрд Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона пишет New York Times.
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