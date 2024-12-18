Политика как он...
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Политика как она есть

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СМИ: администрация Байдена не успеет истратить все деньги на Киев

СМИ: администрация Байдена не успеет истратить все деньги на Киев

Администрация президента США Джо Байдена до прекращения своих полномочий вряд ли успеет потратить все выделенные на помощь Киеву $5,6 млрд Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона пишет New York Times.

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