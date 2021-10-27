Изменение ЦБ ключевой ставки повлекло за собой повышение банками ставок по вкладам

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Многие крупные российские банки после очередного изменения Банком России ключевой ставки начали повышать ставки по вкладам, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Многие крупные российские банки после очередного изменения Банком России ключевой ставки начали повышать ставки по вкладам, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
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