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Изменение ЦБ ключевой ставки повлекло за собой повышение банками ставок по вкладам

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Многие крупные российские банки после очередного изменения Банком России ключевой ставки начали повышать ставки по вкладам, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

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