ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

Видео задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, 19 декабря показала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии