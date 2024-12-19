ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Отличный совет. 600 тыс будут застрахованы, остальное можно легко просрать...Экономист посовет...
  • ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
    ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ДОБИВАТЬСЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ.А ОБАМЕ ЭТО ЕЩЕ ИКАТЬСЯ БУДЕТ .ЗАСТАВИМ ГЕГЕМОШЕК ВЫПОЛНЯТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАК...Замглавы МИД РФ Р...
  • Старый
    Если хочешь сидеть рядом-заплати, это выжимание денег с пассажиров, они б-ь бедные на вилы денег нет, пора их на вилы...Минтранс начал ра...

ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

Видео задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, 19 декабря показала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх