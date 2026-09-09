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Регионы России

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Представлены детали флагмана iQOO 16 до официального анонса

Представлены детали флагмана iQOO 16 до официального анонса

До официальной презентации смартфона iQOO 16 остались считаные недели. В сети уже появились фотографии устройства, демонстрирующие его уникальный дизайн, а инсайдеры раскрыли практически полный список ключевых характеристик новинки.

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