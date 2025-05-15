15 мая день своего тезоименитства празднует протоиерей Борис Ермаков - настоятель Соборного храма святителя Феофана Затворника, еп.
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15 мая день своего тезоименитства празднует протоиерей Борис Ермаков - настоятель Соборного храма святителя Феофана Затворника, еп.