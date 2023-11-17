В Миллеровском казачьем техникуме прошли соревнования по дартсу под девизом «Спорт – против наркотиков!»

Они были организованы Отделом культуры, молодежной политики и спорта Миллеровского района.Соревнования проводились с целью пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья, воспитание спортивного духа, а также призыв молодежи к противодействию наркомании.
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