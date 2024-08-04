Непереносимость лактозы. Что делать?

Непереносимость лактозы сейчас на слуху. - И да, это серьезная тема, и переход от легкого урчания в желудке из-за того, что ты съел что-то слишком много или необычное, к непереносимости продукта происходит плавно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии