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Питание и здоровье. Рецепты и советы

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  • Laralaram
    По ссылке все очень подробно написано в статьеКак изменить пище...
  • Татьяна Бутова
    О чем информация -то?Как изменить пище...

Непереносимость лактозы. Что делать?

Непереносимость лактозы. Что делать?

Непереносимость лактозы сейчас на слуху. - И да, это серьезная тема, и переход от легкого урчания в желудке из-за того, что ты съел что-то слишком много или необычное, к непереносимости продукта происходит плавно.

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