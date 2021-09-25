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В правительстве придумали новый способ сдержать рост цен на еду

В правительстве придумали новый способ сдержать рост цен на еду

Российские чиновники продолжают беспорядочные метания в попытке остановить продовольственную инфляцию, которая бьет по карманам беднеющих 7 лет граждан и заглушает хор пропаганды, рассказывающей про величие и стабильность.

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