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Мы соседи по планете

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35 забавных фотографий животных. Для тех, кому нужно лекарство от негатива

35 забавных фотографий животных. Для тех, кому нужно лекарство от негатива

Ох уж эти животные! Все-то они могут — и утешить, и насмешить, и набедокурить, и в фотосессии поучаствовать… Поэтому и наблюдать за ними интересно — ведь никогда не знаешь, в каком амплуа они предстанут в очередной раз.

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